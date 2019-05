Analyse | Kampioen van de uitzonderlijke klasse én van logica

Door Sjoerd Mossou



In het stadion waar Ajax drie jaar geleden op historische wijze afdroop, liep het gisteravond de polonaise van de lach, dansend met de 34ste kampioensschaal uit de clubgeschiedenis.



Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en al die anderen: ze gaven Ajax in het seizoen 2018/2019 - eindelijk - zijn gezicht terug. Bovenal deden ze dat door een team te zijn, een collectief. Ajax had in recente jaren ook al de meeste kwaliteit, de breedste en de duurste selecties. Toen was het verschil steeds doodeenvoudig te duiden: Ajax had individueel de beste spelers, PSV ofwel Feyenoord het sterkste team.