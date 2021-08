Andre Onana blijft bij Ajax: doelman mag eind deze week training weer hervatten

Kijk Live LIVE | Louis van Gaal en Virgil van Dijk blikken vooruit op belangrij­ke confronta­tie met Noorwegen

13:26 Louis van Gaal geeft vanmiddag (13.30 uur) een persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatieduel van morgenavond tegen Noorwegen in Oslo. Maakt de bondscoach al iets meer bekend over zijn opstelling? Mis niets via ons liveblog.