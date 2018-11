Angeliño: Ook als brandweerman zou ik trots zijn geweest

Van Bommel genoot altijd van de Kuip: ‘Hoe vijandelij­ker, hoe mooier’

15:17 Op de vraag of Feyenoord voor Mark van Bommel nog een titelkandidaat is, antwoordde de trainer vrijdagmiddag bevestigend noch ontkennend. In aanloop naar Feyenoord-PSV van zondag heeft de ploeg zich met een nagenoeg fitte selectie kunnen voorbereiden. Alleen Ryan Thomas is niet van de partij en dat duurt nog een tijd.