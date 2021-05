Antiheld Touré in blessuretijd het goudhaantje voor Vitesse tegen PEC Zwolle

Door Lex Lammers



Met de miraculeuze zege voerde Vitesse in de strijd om Europees voetbal de druk op Feyenoord op. Het gat naar de Rotterdamse club groeide naar vijf punten. De equipe van coach Dick Advocaat moet nu zondag winnen van ADO Den Haag.

Vitesse en Feyenoord vechten om de vierde plek. Die levert een direct ticket voor voorrondes van de Conference League op, de nieuwe, derde Europa Cup voor clubteams.

Dat Vitesse daarin zaterdagavond overeind bleef, was een klein mirakel. Na 90 minuten stond er 1-1 op het scorebord. Maar in de extra tijd sloeg Touré, de antiheld, toe. In alle wanhoop slachtte hij PEC, dat zo moedig had gestreden.

Volledig scherm Touré kopt snoeihard raakt. © Pro Shots / Paul Meima

Vitesse kraakte en piepte in Gelredome. Coach Thomas Letsch miste vijf basisspelers. Jacob Rasmussen, Riechedly Bazoer, Maximilian Wittek en Sondre Tronstad waren geschorst. Daarbij ontbrak Eli Dasa door een knieblessure. Zodoende startten Enzo Cornelisse, Million Manhoef, Tomas Hajek en Thomas Bruns. Dominik Oroz bleef daarbij op de rechtervleugel staan.

Maar bij PEC was de ellende in de personele bezetting veel groter. Coach Bert Konterman miste liefst tien (!) man, onder meer door corona. Om die reden maakte de 16-jarige debutant Rav van den Berg - het jongere broertje van Liverpool-speler Sep (19) zijn debuut voor PEC Zwolle.

De Arnhemse club mocht de handen uiteindelijk dichtknijpen met de zege. Dat zei alles over een zwakke vertoning. De keuze van Letsch voor Bruns pakte wel goed uit. De Tukker leidde de 1-0 van Armando Broja in. Met een geweldige steekpass zette hij de spits na 27 minuten weg. De huurling van Chelsea was alleen voor doelman Xavier Mous koelbloedig. Broja was dolblij met zijn goal. De international van Albanië stond al zes wedstrijden droog.

Volledig scherm Broja zet Vitesse op 1-0. Debutant Van den Berg is te laat. © ANP

Na de voorsprong kreeg Vitesse kansen via Oroz, Oussama Tannane, Danilho Doekhi en Broja, die keihard de paal raakte. En na rust werd een goal afgekeurd, vanwege hands van Loïs Openda. Daar had Broja zelfzuchtiger moeten zijn.

PEC Zwolle scoorde vervolgens wel en dat was een enorme tik voor Vitesse. Jesper Drost schoot bij een zeldzame uitbraak hard raak. De aanvaller kon heel eenvoudig naar binnen trekken en uithalen. Aan Arnhemse kant liep iedereen alleen maar achteruit. De bal werd onderweg door Cornelisse wel van richting veranderd: 1-1.

Met de gelijkmaker moest Vitesse vol in de aanval. Letsch wisselde de falende Openda. De Duitser bracht Oussama Darfalou. De Algerijn miste al snel een enorme kans. Hij kopte vrij voor Mous op de lat. Broja schoot in kansrijke positie naast.

Letsch bracht ook Touré, een breker. In alle vertwijfeling vond juist hij, een voetballer die niet bekend staat om zijn fijnbesnaarde techniek, wel de juiste richting. De ontalsign in het Arnhemse kamp was daarna gigantisch. Bij Feyenoord zal de goal in de blessuretijd voor een kater hebben gezorgd.

