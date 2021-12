Antony schittert nu ook in ‘kleine’ duels, Paes schuttert in topper

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 15 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die afgelopen weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Met twee goals en soms oogstrelend voetbal groeide Antony uit tot de beste speler van het weekend. De Braziliaan leidde Ajax naar een klinkende 5-0 overwinning op het dolende Willem II en werd beloond met een 8,5. Ook Ritsu Doan speelde een sterke wedstrijd. De Japanner van PSV kreeg een 8, net als Bryan Linssen. De Feyenoorder was tegen Fortuna Sittard bij vier goals betrokken.

Minder gelukkig was Maarten Paes. De doelman van FC Utrecht leek niet kansloos bij drie treffers van PSV en was daardoor schuldig aan de 4-1 nederlaag, waardoor Utrecht voorlopig is afgehaakt in de strijd om een top drie-klassering. De doelman kreeg met een 3,5 de laagste beoordeling van het weekend. Ook bij NEC regende het lage cijfers.

Ajax - Willem II 5-0

Ajax: Pasveer 6,5, Mazraoui 7 (61. Rensch -), Timber 7, Martinez 7,5, Blind 7; Alvarez 7, Gravenberch 6,5, Klaassen 6,5; Antony 8,5 (60. Berghuis 6,5), Haller 6,5, Tadic 7

Willem II: Wellenreuther 6, Owusu 5, Michelis 5,5, Jenssen 5, Köhn 4,5, Saddiki 4,5, Saglam 5 (66. Meerveld -), Roemeratoe 5, Nunnely 4,5, (66. Schippers -), Svensson 4,5, (46. Kabangu 6), Köhlert 5,5

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof 5

Man of the match: Antony

Erik ten Hag eist van Antony dat hij ook in de minder grote wedstrijden swingt. De Braziliaanse sambavoetballer gaf daar gehoor aan tegen Willem II. Met twee treffers groeide hij uit tot de beste speler van het veld en draaide hij alvast warm voor de Champions League-clash met Sporting Portugal.

FC Groningen - PEC Zwolle 1-1

FC Groningen: Van Leeuwenburgh 5; Kasanwirjo 5,5, Te Wierik 5, Sverko 6, Van Hintum 5,5; El Hankouri 6, Suslov 5,5, Ngonge 6; Duarte 5, Irandust 5, Larsen 5

PEC Zwolle: Lamprou 6; Kersten 6, Nakayama 6, Voet 6, Reijnders 6,5, Strieder 6,5; Huiberts 6,5, Van den Belt 6, De Wit 7; Kastaneer 6, Adzic 6

Scheidsrechter: Richard Martens 6

Man of the match: Mees de Wit

Zijn prachtige afstandsknal bleek niet genoeg voor de zege, maar toch greep Mees de Wit de spotlights in Groningen. Met drie treffers is de 23-jarige aanvaller voorlopig clubtopscorer bij de hekkensluiter. PEC heeft nu zes punten verzameld: acht minder dan nummer vijftien Heracles.

PSV - FC Utrecht: 4-1

PSV: Drommel 5,5; Mwene 7 (74. Teze -), Ramalho 7, Boscagli 7, Mauro Júnior 7; Sangaré 6,5, Gutiérrez 7 (87. Van Ginkel -); Bruma 7 (84. Madueke -), Doan 8, Gakpo 7 (67. Vertessen -); Vinícius 5,5 (46. Obispo 7)

FC Utrecht: Paes 3,5; Ter Avest 5,5, Van der Hoorn 6 (74. Janssen -), Van der Maarel 5,5 Zagre 6 (67. Warmerdam -); Maher 6, Timber 6, Gustafson 6 (74. Van Overeem -); Ramselaar 5, Balk 4,5 (67. Dalmau -), Douvikas 4,5

Scheidsrechter: Danny Makkelie 7

Man of the match: Ritsu Doan

Diverse Duitse clubs hoopten Doan deze zomer op te pikken bij PSV, waar een bijrol voor hem weggelegd leek. Mede door blessureleed krijgt hij de laatste weken de kans, die hij met beide handen aangrijpt. Met een goal en een assist hielp hij PSV aan een ruime zege op FC Utrecht.

SC Cambuur - Vitesse: 1-6

SC Cambuur: Stevens 4; Schmidt 5, Mac-Intosch 4,5, Schouten 5, Bangura 4,5; Jacobs 5 (72. Hendriks -), Paulissen 5 (34. Tol 6), Maulun 6,5; Breij 5 (56. Gullit 5), Uldrikis 5,5 (72. Boere -), Kallon 5.

Vitesse: Houwen 6; Doekhi 6, Bazoer 6,5, Rasmussen 6 (72. Hajek -); Dasa 6,5, Huisman 6, Gboho 6 (59. Vroegh 6), Tronstad 8 (72. Domgjoni -), Wittek 7,5; Buitink 7 (59. Baden Frederiksen 6), Openda 8 (85. Darfalou -).

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük 6

Man of the match: Sondre Tronstad

Het is dat er geen publiek aanwezig mocht zijn in Leeuwarden, anders hadden de thuissupporters waarschijnlijk met ontzag geklapt voor de treffers van Vitesse-middenvelder Sondre Tronstad. Met twee wonderschone goals leidde hij een klinkende zege in op mede-subtopper SC Cambuur.

Heracles - SC Heerenveen 0-1

Heracles: Blaswich 5; Fadiga 6,5, Rente 6,5, Knoester 5,5, Quagliata 4,5 (84. Roosken -); Schoofs 6, Sierhuis 5 (74. Szoke -), De La Torre 6,5; Laursen 6,5 (84. Sierra -), Bakis 5, Burgzorg 5 (91. Amissi -)

SC Heerenveen: Mous 6; Van Ewijk 6, Van Beek 6, Bakker 6, Kaib 5,5; Madsen 6, Halilovic 6 (75. De Jong -), J. Veerman 7; Musaba 6 (75. Nyrgen -), H. Veerman 6, F. Stevanovic 5 (68. Hajal -)

Scheidsrechter: Pol van Boekel 6

Man of the match: Joey Veerman

Met een verraderlijke stuit in zijn schot verschalkte de middenvelder Heracles-doelman Janis Blaswich vlak voor tijd. Daarmee bekroonde Joey Veerman een sterk optreden op bezoek bij Heracles. De spelmaker onttrekt zich aan de Friese malaise en houdt zijn ploeg in de race voor de Europese tickets.

RKC Waalwijk - NEC 2-1

RKC Waalwijk: Vaessen 5; Adewoye 5,5, Meulensteen 6, Van den Buijs 6, Gaari 5 (82. Büttner -); Bel Hassani 6 (82. Stokkers -), Anita 6 (46. Augustijns 5 (82. El Bouchataoui -)), Azhil 5,5; Bakari 5,5, Odgaard 6,5, Daneels 5,5 (71. Kuijpers -)

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 4, Márquez 4, Odenthal 5,5, El Karouani 4; Schöne 5, Proper 5 (76. Duelund -), Bruijn 5,5 (64. Vet -); Tavsan 5 (46. Verdonk 5), Akman 4 (46. Romeny 5), Mattsson 5 (85. Bronkhorst -)

Scheidsrechter: Dennis Higler 6

Man of the match: Jens Odgaard

Odgaard opende de score namens RKC en tekende daarmee alweer voor zijn vierde treffer dit seizoen. De 22-jarige Deen kwam er bij SC Heerenveen niet aan te pas, maar blijkt voor de Waalwijkers een schot in de roos. Een speciale vermelding op deze plaats is ook nodig voor Roy Kuijpers. De van FC Den Bosch overgekomen aanvaller speelde te kort voor een beoordeling, maar luisterde zijn debuut op met de winnende treffer.

AZ - Sparta 3-1

AZ: Vindahl Jensen 6; Witry 6, Hatzidiakos 6 (86. Beukema), Martins Indi 6.5, Wijndal 6.5; Midtsjo 6.5 (90. Buurmeester), De Wit 6.5, Reijnders 6,5; Sugawara 6, Pavlidis 6.5 (78. Barasi), Karlsson 7.5 (86. Taabouni)

Sparta: Van Leer 5; Masouras 4 (46. Jans 6), Vriends 5,5 (38. Mijnans 5), Beugelsdijk 4, Pinto 4; Van Crooy 4 (70. Emegha), Auassar 5, Smeets 4; Abels 4, Engels 4, Thy 4.5 (70. Goudmijn)

Scheidsrechter: Sander van der Eijk 6

Man of the match: Jesper Karlsson

Na het vertrek van aanvalsmaatjes Myron Boadu en Calvin Stengs zijn de ogen dit seizoen massaal op Jesper Karlsson gericht. De Zweedse aanvaller begon stroef aan het seizoen, maar groeide tegen Sparta uit tot beste speler van het veld. Met twee goals en een assist was de buienspeler bij alle drie de Alkmaarse treffers betrokken.

Go Ahead Eagles - FC Twente 1-2

Go Ahead Eagles: Hahn 6; Lucassen 6,5, Nauber 6,5, Kramer 6,5, Deijl 6; Idzes 6,5, Brouwers 6, Oratmangoen 6,5 (87. Ross -); Cordoba 7 (76. Botos -), Lidberg 6 (76. Mulenga -), Rommens 6 (87. Berden -)

FC Twente: Unnerstall 6; Troupee 6 (74. Ugalde -), Hilgers 6, Pröpper 6 (88. Dumic), Oosterwolde 5,5; Zerrouki 7, Sadilek 6,5, Vlap 5,5 (88. Bosch); Rots 5 (58. Cerny 5), Van Wolfswinkel 5,5, Limnios 5 (58. Misidjan 6)

Scheidsrechter: Allard Lindhout 7

Man of the match: Ramiz Zerrouki

Een afstandsknal hoeft niet op volle kracht, zo bewees Ramiz Zerrouki. De middenvelder schoot in de slotfase prachtig raak in de kruising, met de binnenkant van de voet. Daarmee hielp hij zijn ploeg aan een 1-2 zege. Vijf minuten daarvoor stond de Enschedese formatie nog met 1-0 achter.

Feyenoord - Fortuna Sittard 5-0

Feyenoord: Marciano 6,5; Pedersen 6,5, Geertruida 6,5, Senesi 7, Malacia 6,5; Aursnes 6,5, Til 6 (67. Nelson), Kökçü 6 (30. Jahanbakhsh 6,5); Toornstra 6 (82. Diemers -), Linssen 8 (67. Dessers -), Sinisterra 6,5 (82. Bannis -)

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan 6 (67. Samaris -), Lonwijk 4, Pinto 4, Cox 5; Duarte 5, Ferati 5 (60. Noslin 6), Tekie 6, Rienstra 5, Seuntjes 5 (84. Hansson -); Flemming 5,5

Scheidsrechter: Rob Dieperink 6

Man of the match: Bryan Linssen

Linssen passeerde Ajax-spits Sébastien Haller op de topscorerslijst dankzij twee rake kopballen. De kleine gelegenheidsspits bracht zijn seizoenstotaal met het hoofd alweer op tien. Linssen gaf ook nog eens twee assists. Daarmee hielp hij zijn ploeg aan een ruime overwinning én de tweede plaats op de ranglijst.

