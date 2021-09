Antony zit bij Ajax op roze wolk na lastige jeugd: ‘Het leven in de favela heeft me gemaakt tot wie ik nu ben’

Tandem Ramselaar-Douvikas goud waard voor Utrecht in Nijmegen

22 september FC Utrecht had het lange tijd niet makkelijk in Nijmegen, maar dat liet het scorebord uiteindelijk niet zien. De tandem Bart Ramselaar – Tasos Douvikas maakte het verschil met drie doelpunten, en die had Utrecht wel even nodig na twee mindere duels.