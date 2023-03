Arbiter Alex Bos negeert VAR, maar komt daar na de wedstrijd op terug: ‘Hier baal ik van’

Scheidsrechter Alex Bos is teruggekomen op een beslissing in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles . De arbiter kreeg van de VAR beelden te zien van een handsbal, maar besloot geen strafschop te geven. Na afloop concludeerde Bos toch dat hij de bal op de stip had moeten leggen.

Kort voor rust bij een 1-0 stand in het voordeel van FC Utrecht gooide Ramon Hendriks zich voor een schot van Go Ahead-spits Isac Lidberg. De verdediger stopte het lage schot met zijn hand. Bos oordeelde dat de arm een ‘steunarm’ was. Ook na het zien van de beelden besloot de 28-jarige arbiter geen strafschop te geven.

Na de wedstrijd kwam hij daar voor de camera van ESPN op terug. ,,Als ik het nu terug kijk, is dat gewoon niet goed. Eagles heeft er nu niks aan, maar het had een strafschop moeten zijn. Hier baal ik van.”

De VAR was overtuigd dat het een strafschop was, maar Bos zag in het moment nog dat het een steunarm was. ,,Ik was op zoek naar bevestiging van wat ik in het veld had gezien. Maar ik moet gewoon naar mezelf kijken en zeggen: dit is geen steunarm meer.”

De Go Ahead-spelers kort na de handsbal.

‘Dader’ Ramon Hendriks vond ook dat hij goed weg was gekomen: ,,Ik dacht heel eerlijk gezegd toen hij ging kijken dat hij hem wel kon geven, want ze worden snel gegeven”, aldus de verdediger van FC Utrecht terwijl hij de beelden nogmaals bekeek: ,,Zo, ik pak ‘m wel goed, ja. Of ik ervan schrik? Ja, zeker weten. Hij kan ‘m zeker geven. Ik sprak de scheidsrechter even en hij zei: ‘Je gaat met je handen naar beneden, maar voor mij is het een natuurlijke houding, mensen kunnen ‘m geven, maar ik geef hem niet’. Daar was ik blij mee, maar dat was het enige positieve van vandaag.”

Go Ahead Eagles won de wedstrijd uiteindelijk toch dankzij een doelpunt van Willum Willumsson in blessuretijd: 1-2.

