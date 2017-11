Arias keert terug op trainingsveld bij PSV

De Colombiaanse rechterverdediger ontbrak tegen PEC Zwolle in de selectie van trainer Phillip Cocu wegens liesklachten. Met Derrick Luckassen als vervanger van Arias won PSV in de slotfase in Zwolle met 1-0.



Arias keerde vandaag terug op het trainingsveld van De Herdgang. Hij werkte een individueel programma af. PSV behield door de zege bij PEC Zwolle een voorsprong van acht punten op Ajax. Over een kleine drie weken treffen de twee topclubs elkaar in Amsterdam. Voor die tijd speelt PSV nog tegen Excelsior en Sparta Rotterdam.