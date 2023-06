Arjen Robben bezoekt Oranje Leeuwinnen en geeft tips in aanloop naar WK: ‘Dan word je zo’n loser die alles verliest’

Met videoArjen Robben heeft een bezoek gebracht aan de Oranje Leeuwinnen, die zich voorbereiden op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De oud-intxernational sprak vrijdag in Zeist met de speelsters over zijn carrière. Ook konden de vrouwen hem vragen stellen over zijn leven als profvoetballer.

Robben speelde 96 wedstrijden voor Oranje. De oud-speler van onder meer Bayern München en PSV beëindigde in juli 2021 zijn loopbaan. Hij speelde onder meer de finale van het wereldkampioen in 2010 tegen Spanje (0-1 na verlenging) en maakte het winnende doelpunt in de Champions League-finale van 2013 namens Bayern.

Speelschema WK

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

,,Hoe reageer je op die druk? Hoe ga je daar mee om? Ga je het negatief belichten of ga je het positief belichten? Dat heb ik zelf heel mooi ervaren bij bijvoorbeeld de Champions League-finale”, vertelde Robben aan de Oranje Leeuwinnen in een video die werd gedeeld op social media. ,,Op dat moment hadden we die al twee keer verloren. Als je die weer verliest dan word je een beetje zo’n loser die alles verliest. Ik had maar één ding in mijn hoofd: wat er ook gebeurt, we gaan vandaag gewoon winnen. Dat is echt het belangrijkste.”



Robben gaf de speelsters van Nederland ook tips mee. ,,Als je gaat denken van ‘shit, de WK-finale, misschien maak ik dit nooit meer mee’, dan zit je al fout. Je weet wat je moet doen, je weet wat je kan. Want als je al zo ver bent in een toernooi weet je wat je sterk maakt. Ga dat doen. Je moet denken: ‘ja, vandaag zorgen we dat we wereldkampioen worden. Of dat we in de finale of halve finale komen.’ Dat tekent de beste, de sterkste. Op het moment dat het er op aankomt precies het juiste doen. Omdat ze weten: daar ben ik goed in. Als je met poep in je broek het veld op gaat, kun je net zo goed binnen blijven.” Het WK voor vrouwen begint op 20 juli.

