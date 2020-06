Arjen Robben maakt sensationele comeback bij FC Groningen

,,Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij de FC. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen.”



Robben werd als 12-jarige opgenomen in de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde vier jaar later in de hoofdmacht van de noorderlingen. ,,Inmiddels is het 18 jaar later en ben ik een voetbalavontuur rijker. We komen terug naar huis, terug naar Groningen”, aldus Robben, die furore maakte bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Vorig jaar, na tien succesvolle seizoenen in Duitsland bij Bayern, stopte hij als profvoetballer. Robben wimpelde toen interesse van tal van clubs af. De vleugelspits speelde 96 interlands voor Oranje, waarin hij 37 doelpunten maakte.