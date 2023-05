Arne Slot beaamt dat het 'spannend' is voor Feyenoord: 'Hoe het echt zal zijn, zien we pas zondag’

,,Ja, het zou gek zijn als we uit de tunnel komen en er is geen spandoek en iedereen zit rustig op zijn stoel’’, zegt Slot. Maar, zo stelt de trainer die hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Giovanni van Bronckhorst wordt als trainer die Feyenoord aan de landstitel helpt, doen ze bij Feyenoord niet gek.

,,Geen overnachting in een hotel’’, aldus Slot. ,,We bereiden ons voor zoals normaal, we geven aan waar de sterktes en zwaktes van Go Ahead liggen. En ja, het is spannend. Maar hoe het echt zal zijn zien we toch pas zondag. De selectie is rustig. Ik woon in Zwolle, niet in Rotterdam, dus het is voor mij lastig om te zeggen hoe het in de stad is. Wat ik meekrijg, komt voornamelijk vanuit de media, maar ik lees ook niet alles.’’

Drie afwezigen

Slot mist Gernot Trauner, Patrik Walemark en Mimeirhel Benita. Maar Feyenoord is verder op volle oorlogssterkte. Slot zag zijn ploeg deze week fanatiek trainen. ,,Dan film je, bekijk je de beelden en laat zien hoe het ook kan of beter moet’’, zegt hij. ,,Zoals altijd. En nee, ik laat geen mensen praten over kampioenservaringen of zo. Volgens mij is Santiago Giménez in Mexico kampioen geworden. Het is niet zo dat ik hem voor de groep zet en laat vertellen hoe dat allemaal voelt en wat je ervoor moet doen om dat te bereiken.’’

Slot vergat ook niet de tegenstander van zondag een schouderklopje te geven. ,,Een ploeg met zelfvertrouwen’’, zegt de oefenmeester. ,,Ze zijn al veilig en dat een paar wedstrijden voor het einde. Maar ook wij hebben zelfvertrouwen. Aan het einde van het seizoen is het overal spannend, niet alleen bij ons, maar ook bij Go Ahead Eagles, want zij knokken nog voor het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal. Dat is een andere druk dan de vraag of we wel of niet kampioen kunnen worden.’’

Slot begrijpt ‘geloof’ PSV

Dat ze in Eindhoven nog riepen dat ze nog enig geloof hebben in het binnenhalen van de landstitel, daar vond Slot niets geks aan. Het gat is acht punten en er zijn nog maar drie wedstrijden te spelen, dus de kans is minimaal. ,,Maar een sportman roept dat”, zegt Slot. ,,Zoals wij zeggen dat het nog niet binnen is, zullen ze bij PSV zeggen dat het nog kan. En bij FC Groningen riepen ze de laatste weken ook nog dat het kan.”

Maar FC Groningen haalde het niet zoals ook PSV normaal gesproken in het stof zal bijten. Feyenoord verloor dit seizoen pas eenmaal. ,,Wij kunnen nog geen voorschot nemen, want we hebben de landstitel nog niet. Maar we staan er wel onwaarschijnlijk goed voor. Sinds Max Verstappen kijk ik met enige regelmaat naar de Formule 1 en een van de uitspraken daar is: ‘To finish first, you first have to finish.’ Dus ja.”

