Arne Slot beleeft recordstart bij AZ

In het tweede seizoen van Gertjan Verbeek als hoofdcoach meldde AZ zich als serieuze titelkandidaat. In de eerste vier maanden van de competitie verloren de Alkmaarders enkel op bezoek bij FC Twente en stond het lange tijd bovenaan. Met onder anderen de opvallende Adam Maher en Jozy Altidore in de gelederen ging AZ als lijstaanvoerder de winterstop in.



In de tweede seizoenshelft lukte het AZ niet meer een constante reeks aan overwinningen neer te zetten. Met vier nederlagen en zes gelijke spelen was de formatie van trainer Verbeek een stuk minder overtuigend dan voor de winterstop. Halverwege april ging AZ door een doelpunt in de laatste seconden van de wedstrijd met 3-2 onderuit bij PSV, waarmee de laatste restjes hoop op een eventuele derde titel in de clubhistorie definitief vervloog. AZ eindigde het seizoen op plek vier, met een achterstand van elf punten op kampioen Ajax.