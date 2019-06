Arne Slot gaat bij AZ niet alles 180 graden anders doen

Maar ondanks het grote aantal vragen heeft Slot nu al duidelijke doelen gesteld aan zijn spelers. Vandaag werd duidelijk dat Mats Seuntjens, Björn Johnsen en Marko Vejinovic naar een andere club kunnen uitkijken. Vooral ook omdat Slot wil trainen met spelers die een bepaald perspectief hebben. En die was voor het drietal troebel. ,,Ik heb het hier nu twee jaar meegemaakt dat er jongens meetrainden met weinig perspectief. Dat zorgde dan voor een hoop afleiding.”



Het was volgens Slot één van de redenen dat de seizoenstart bij AZ vorig jaar in de soep viel. De club werd al in de voorronde uitgeschakeld door het Kazakse FC Kairat. In diezelfde ronde staat nu al vroeg in het jaar de tweestrijd met het Zweedse BK Häcken op het programma. Ook daarom trainde hij vandaag met een bijna volledige groep. Dus ook met de Noorse internationals Midtsjø en Svensson die onlangs nog interlands speelden. Alleen de aan de Afrika Cup deelnemende Oussama Idrissi ontbreek nog. ,,Opgeknipt in twee delen hebben de internationals 24 dagen vakantie gehad. Dat ze nu al beginnen is even wennen, maar ze snappen dat ook voor hun carrière, Europees voetbal, belangrijk is en dat het niet helpt als ze pas over tweeënhalve week komen. Dat brak met name Midtsjø vorig seizoen op. Je ziet bij hem een groot verschil met hoe hij nu binnenkomt.”



De nieuwe duidelijkheid is er, al zal je Slot niet snel horen zeggen dat hij zijn stempel wil drukken op zijn AZ. ,,Het is niet zo dat het 180 graden anders wordt hier. Ik ben een nieuwe trainer maar ook al twee jaar werkzaam hier. We hebben veel gewonnen en ik heb er toch ook twee jaar achter gestaan.”