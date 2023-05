Arne Slot is de nieuwe Nederlandse meester: met deze methode loodste hij Feyenoord naar de 16de titel

Voetbalpod­cast | ‘Voor de prestaties van AZ is toch minder aandacht’

Twee Nederlanders lijken zeker van een Champions League-finale. Wat zijn de kansen van AZ tegen West Ham United en wat voor club is dat nou? De paniek in Groningen, de onrust in Den Haag, de twijfels over tv-rechten en het vreugdebierverbod in de Kuip. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.