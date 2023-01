Arne Slot moet Feyenoord-beloften gaan bellen na blessure Dávid Hancko: ‘Geen verdedigers meer over’

Feyenoord haalde met twee vingers in de neus de achtste finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker. In een regenachtige Kuip werd PEC Zwolle met 3-1 huiswaarts gestuurd. Met alleen FC Groningen-uit nog op het menu begint de Klassieker tegen Ajax meer en meer te leven.

Het Legioen zag tevreden aan hoe de eerste Schreuder de Kuip uit werd gejaagd met een kansloze nederlaag. Over een kleine anderhalve week is broer Alfred aan de beurt als het aan de fanatieke Rotterdammers ligt. Of die met Ajax ook de poort wagenwijd open gaat zetten, is zeer de vraag. PEC Zwolle deed dat wél en dat was de reden dat er ondanks de forse wind en de striemende regen best een leuke wedstrijd te zien was in de kletsnatte Kuip. Dick Schreuder had na de wonderschone openingstreffer van Haris Medunjanin, die met zijn linkervoet de bovenhoek naast Justin Bijlow zocht én vond, geen enkele behoefte om de boel defensief dicht te timmeren.

Het regende daarom kansen voor Feyenoord en dat de Zwollenaren nog bijna een halfuur op voorsprong bleven, was bijna een wonder. De Rotterdammers schoten liefst 21 keer op het doel van PEC, de laatste keer dat een tegenstander in de Kuip in de eerste helft zo vaak onder vuur werd genomen was in 2014.

Uiteindelijk leidde een blunder van keeper Mike Hauptmeijer de gelijkmaker in. Mats Wieffer tikte van dichtbij binnen. En de middenvelder die afgelopen zomer overkwam van stadgenoot Excelsior was ook nadrukkelijk betrokken bij de 2-1 voor Feyenoord. Wieffer kopte in en Danilo zag de bal met enig fortuin via zijn gezicht achter Hauptmeijer verdwijnen.

De opvallende rol van Wieffer komt op een saillant moment. Feyenoord zoekt immers naar een extra middenvelder en Arne Slot is wel gecharmeerd van Thomas van den Belt, de 21-jarige middenvelder van PEC Zwolle die hij ooit nog als jeugdtrainer bij PEC onder zijn hoede had. Een speler uit de eerste divisie kopen, het wordt nog vaak gezien als een risico. Feyenoord klopte bijvoorbeeld niet aan bij Excelsior voor spits Thijs Dallinga, die bij het Franse Toulouse ook in de Franse Ligue 1 laat zien dat hij doelpunten kan maken. Francesco Antonucci, nog altijd contractspeler van Feyenoord, kon de stap van Volendam naar de top van de eredivisie nimmer maken. Maar bijvoorbeeld Sam Beukema, door AZ weggeplukt bij Go Ahead Eagles, bleek een gouden greep. Slot sluit niet uit dat ook Van den Belt die positieve ontwikkeling kan doormaken, maar of hij de handen intern op elkaar krijgt voor het aantrekken van de kleine Zwollenaar is de vraag.

Van den Belt kon tegen Feyenoord in het eenrichtingsverkeer naar Hauptmeijer uiteraard geen verpletterende indruk maken. De Rotterdammers waren veel en veel sterker en dat belooft wat voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen, zondag in de Euroborg. De ploeg die onder leiding staat van Dennis van der Ree, tot vorig seizoen de video-analist in de Kuip, werd in het bekertoernooi in eigen huis afgedroogd door de amateurs van Spakenburg.

Dat aangeschoten wild uit Groningen moet als het aan Slot ligt dienen als een mooi voorafje alvorens Ajax naar de Kuip komt. Het bezoek van de Amsterdammers zorgt in Rotterdam voor forse zorgen, niet op sportief vlak maar wel wat betreft het organisatorische gebeuren. Al was het alleen al omdat de Rotterdamse aanhang voor het eerst Steven Berghuis van dichtbij in een shirt van de aartsrivaal ziet spelen. Het is een van de redenen dat er rond het hele veld netten worden gespannen, zodat er niet, zoals tegen Lazio Roma in de Europa League, van alles en nog wat op het veld kan belanden.

De wedstrijd tegen PEC Zwolle was voor Feyenoord uiteindelijk niet meer dan een lekker trainingspartijtje, al was het geblesseerd uitvallen van David Hancko (arm) een forse tegenvaller. ,,We zullen moeten onderzoeken wat er precies aan de hand is, maar ik zag wel dat hij dusdanig veel pijn had, dat het niet heel fijn met hem ging”, zei Slot na de wedstrijd tegen ESPN. ,,Het kan een zenuw zijn, waarin hij even geen gevoel meer had, maar het kan ook een spier of band zijn. Dat laatste zou minder positief zijn. Ik zal morgen moeten bellen om een speler uit de beloften erbij te halen, want ik heb geen verdedigers meer over.”

Maar desondanks zijn de Rotterdammers er gewoon bij in de achtste finales. Dat was helemaal zeker toen Danilo kort na rust de 3-1 voor zijn rekening nam. Dick Schreuder boog in zijn dug-out toen even het hoofd. Het ontging veel fans van Feyenoord, die om te schuilen voor de regen hoog op de tribunes hadden plaatsgenomen. De Kuip was voor de bekerpartij ook niet uitverkocht. De volgende Schreuder als trainer in de Kuip maakt dat niet mee. Voor het eerst in vier jaar zal de Kuip weer bomvol zitten bij een Klassieker en als Feyenoord zondag in de Euroborg geen onverwachte brokken maakt, starten de Rotterdammers de meest aansprekende wedstrijd in de eredivisie ook nog eens als de koploper van Nederland.

