Arne Slot na zwaarbevochten zege: ‘Wel terecht, maar het blijft zo dat we er hard voor moeten werken’

Slot verscheen pas 40 minuten na de wedstrijd voor de camera van ESPN en kreeg de vraag waarom hij vaak zo lang op zich laat wachten voor zijn interview. ,,Als we winnen neem ik vaak nog wel even een wijntje met de rest van de staf, dus dat hebben we ook deze keer gedaan", verklaarde Slot, waarna hij overging tot analyse van de zwaarbevochten zege op Volendam.

,,De eerste helft speelden we niet goed en krijgen zij al snel een kans, die er ook direct in vliegt. Ze hebben ook kort voor rust en aan het begin van de tweede helft nog goede kansen gehad, dus daar kwamen we goed weg dat het geen 0-2 of 1-2 werd", had ook Slot gezien.

Toch pakte Feyenoord opnieuw de drie punten. De koploper heeft nu al 22 punten gepakt na een achterstand. ,,We hebben iets minder lang gewacht dan normaal om de 2-1 te maken. Het oogde onrustig in de eerste helft, maar de spelers die de acties moeten maken en voor het gevaar moeten zorgen zaten niet goed in de wedstrijd. Dan kun je overwegen om al vroeg te wisselen, maar we hebben nu gewacht tot de rust. In de tweede helft zat er direct meer schwung in en scoorden we snel. Ik vond het ook wel terecht dat we die tweede ook nog maakten, maar het blijft zo dat we er heel hard voor moeten werken.”

Slot werd gevraagd wat er in zijn ogen mis was gegaan bij de goal en gemiste kansen van FC Volendam. ,,Bij de eerste goal gaat David Hancko in de fout, maar ook Quilindschy Hartman was daar al uit positie. Als verdediger sta je er altijd met het idee dat als alles fout gaat, dat je dan toch nog goed staat voor het team. Vandaag waren we daar wat lankmoedig in en dan geef je een paar goede kansen weg.”

Slot moet zijn team nu klaarstomen voor de thuiswedstrijd tegen Sjachtar Donetsk (donderdag 18.45 uur) en de Klassieker bij achtervolger Ajax (zondag 14.30 uur), dat drie punten minder heeft na 25 speelrondes. ,,Fysiek zijn we er klaar voor, dat hebben we vanavond ook wel weer laten zien. Of we er voetballend ook klaar voor zijn? Donderdag dachten we van wel en na de eerste helft van vanavond dachten we van niet, maar het is lastig om daar nu al iets zinnigs over te zeggen.”

