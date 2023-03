Arne Slot over loting Feyenoord na bekerzege: ‘Ik zei al: laten we Spakenburg hun zin maar geven’

Met videoFeyenoord-coach Arne Slot vond het geen verrassing dat Santiago Giménez in de slotfase toesloeg bij de minimale bekerzege van zijn ploeg in Heerenveen ( 0-1 ). Slot zag echter ook dat het zomaar anders af had kunnen lopen voor zijn ploeg.

Nee, vanzelf ging het niet voor Feyenoord tegen SC Heerenveen. ,,Maar ik kan me sowieso weinig wedstrijden herinneren dat het bij ons wel vanzelf ging", zei Slot na afloop voor de camera van ESPN. ,,Het ging heel moeizaam in de eerste helft en dat is ook niet erg, maar dan is het wel goed om te zien dat niemand opgeeft. Uiteindelijk heb je dan spelers in het team die het verschil kunnen maken en dat is altijd prettig.”

Los van de goal in de slotfase vond de Feyenoord-coach dat zijn ploeg sowieso meer controle kreeg na rust. ,,En toen kreeg ik in de eindfase wel de indruk, ook omdat Heerenveen al heel veel gegeven had, dat wij sterker waren en het kwam voor mij niet als een verrassing dat wij in die fase nog scoorden", aldus Slot die complimenteus was over de tegenstander. ,,Ze wonnen elk duel van ons en ze zetten goed druk. Wij hadden moeite om daaronder uit te komen. We kwamen ook één keer heel goed weg bij die kans van Sydney van Hooijdonk, maar ik heb wel een paar keer meer gehad dat ik dacht ‘Oei, als dat maar goed gaat'. Zeker met die linksbuiten (Osame Sahraoui, red.). Ik vroeg hoeveel panna's hij had gemaakt. Hij zei drie, maar volgens mij waren het er wel tien.”

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski zit zaterdag, naar alle waarschijnlijkheid, weer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord, dat thuis speelt tegen FC Groningen. De Poolse middenvelder stond ruim een maand lang aan de kant met een knieblessure. ,,Sebastian heeft eergisteren en gisteren weer delen van de training meegedaan”, zei Slot. ,,Morgen doet hij weer met de groep mee, misschien wel alle oefeningen. Dat betekent niet dat hij zaterdag 90 minuten kan voetballen. Er zit wel een verschil tussen een hele training mee kunnen doen en een hele wedstrijd.”

Spakenburg

Of Slot nu graag Spakenburg in de Kuip loot, zoals ze bij Spakenburg zelf ook graag zouden zien? ,,Ik zei voor de wedstrijd al: laten we Spakenburg hun zin geven, haha. Nee, maar ze hebben FC Groningen en FC Utrecht uitgeschakeld dus laten we ze vooral het respect geven dat ze verdienen.”

Volgens captain Orkun Kökçü zou Spakenburg-thuis inderdaad een mooie loting zijn. ,,Maar Spakenburg is echt een goede ploeg, ik heb gisteren gekeken. Het zou een mooie loting zijn, maar laten we eerst maar even kijken welke ploegen er morgen nog meer doorgaan", aldus de captain, die blij was dat zijn glijpartij in de eerste helft niet werd afgestraft. Kökçü stapte op de bal, waarna Van Hooijdonk in het zijnet schoot. ,,Ik schaam me voor dat moment. Ik bleef haken, ofzo. Het zag er stom uit en ik kwam daar heel goed weg", aldus de aanvoerder, die vooral blij was met de plek in de halve finale. ,,Het is een bekerwedstrijd dus 0-1 is genoeg. We waren niet goed en het liep gewoon niet. Fysiek? Nee, daar lag het niet aan. Iedereen is fit.”

Man van de wedstrijd werd uiteindelijk Giménez, die lovend was over Slot en mede-aanvaller Danilo. ,,Arne is heel intelligent. Hij bracht Danilo en we speelden op het einde samen in de spits. We zijn allebei spitsen en goede vrienden en we geven ons leven voor elkaar. Danilo gaf een geweldige pass bij mijn goal. Ik móest scoren, want de tijd was aan het dringen en het lukte", aldus de Mexicaan, die ook had genoten van de bekerstunt van Spakenburg. ,,Geweldig, dat is voetbal. Het is altijd positief dat dit soort dingen kunnen gebeuren, want het motiveert teams.”

