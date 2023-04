Arne Slot over spel Feyenoord: ‘Compliment dat Ajax vooral bezig was met tijdrekken’

Arne Slot heeft in de halve finale van de KNVB Beker een sterk Feyenoord gezien, zo vertelt hij in de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. De 44-jarige trainer van de Rotterdammers baalt van de uitslag en de gang van zaken in de Kuip woensdagavond, maar hij ziet voldoende aanknopingspunten richting het duel met de nummer acht van de eredivisie. Lutsharel Geertruida is zondagavond bovendien na een blessure ook weer van de partij.

De uitslag tegen Ajax was niet bevredigend, maar Slot heeft een goed gevoel overgehouden aan het terugkijken van de wedstrijd. ,,Als je het incident achterwege laat, en je gewoon bekijkt wat er gebeurd is, dan hebben we met opgeheven hoofd het veld verlaten als het aankomt op onze prestaties op het veld. We hebben, zo bleek ook uit de data, harder gewerkt dan andere wedstrijden. We hebben meer dan voldoende kansen uitgespeeld om er meer uit te halen dan een 2-1 nederlaag .”

Feyenoord liep de bekerfinale mis, maar het verzacht de pijn dat de club werd uitgeschakeld door Ajax. ,,Uiteindelijk ga je eruit tegen de regerend landskampioen, dat vind ik nog wel van belang. Het is niet een lullig ploegje. Dit is op zich een waardig afscheid. Je krijgt op klungelige wijze twee tegengoals tegen en dan verlies je. Het is een groot compliment dat als de landskampioen hier komt en ze misschien meer bezig zijn met tijdrekken dan met voetballen", vertelt Slot. ,,Ze hanteerden een heel andere manier van spelen dan normaal. Normaal staan ze bekend om opbouwen van achteruit en nu was het vooral lange ballen.”

Volledig scherm Arne Slot na de uitschakeling tegen Ajax in de KNVB Beker. © ANP

Maatregelen genomen door Feyenoord

Direct na de wedstrijd veroordeelde de oefenmeester van Feyenoord het gedrag van de eigen fans. Tijdens de persconferentie voelde Slot niet echt de behoefte om er nog meer woorden aan vuil te maken. ,,Alle dingen die er nu gebeuren, daar zijn andere mensen voor. Ik wil mij volledig richten op RKC. Alle vragen daarover beantwoord ik met liefde, maar dit (het uitdelen van stadionverboden en het sluiten van vak Z, red.) is ongetwijfeld een goede keuze. Dat wordt buiten mij om besloten", aldus de oefenmeester, die daar alleen maar blij om is. ,,Andere mensen mogen daar nog heel veel over praten, maar de trainer van Feyenoord moet vooral praten over de wedstrijd tegen RKC.”

Slot rekent namelijk op veel weerstand van RKC komende zondag. ,,Maar dat verwacht ik van elke tegenstander. Ik heb als Feyenoord-trainer drie keer tegen RKC gespeeld en we hebben het drie keer heel lastig gehad. Niet alleen wij, maar heel veel ploegen hebben het lastig tegen hen. En weet je waarom? Dat is omdat ze een hele goede ploeg én goede trainer hebben. Ze hebben goede individuen en beschikken over een goede organisatie.”

Tegen RKC is Lutsharel Geertruida in ieder geval weer van de partij. Hij is hersteld van een blessure. ,,Lutsharel heeft alweer een week meegetraind. Hij had woensdag graag bij de groep gezeten, maar dat vonden we te riskant. Maar hij zit zondag zeker weer bij de selectie.”

Volledig scherm Lutsharel Geertruida in het shirt van Oranje. © Pro Shots / Stefan Koops

Feyenoord bezig aan goede reeks in eredivisie

Feyenoord verloor dit seizoen pas één keer in de competitie. In september ging de uitwedstrijd tegen PSV verloren met 4-3. Het laatste puntverlies in de eredivisie van de club uit Rotterdam dateert van 5 februari. Toen werd er in eigen huis gelijk gespeeld tegen PSV (2-2).

De ploeg van Arne Slot verdedigt in de laatste zeven speelronden een voorsprong van acht punten op rivaal Ajax. Ajax komt zondagmiddag tegen Fortuna Sittard in actie in de Johan Cruijff Arena.