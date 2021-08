Arne Slot verdrijft het chagrijn van FC Drita uit De Kuip, maar weigert de polonaise te lopen

Door Dennis van Bergen



De Kuip siddert nog na van de heerlijke wedstrijd die Feyenoord - Atletico Madrid (2-1) is geweest, als Arne Slot de uitgestrekte hand aan zijn collega Diego Simeone beantwoord ziet met een stevige beuk van de Argentijn. Het is misschien wel hét verschil tussen Overijsselse keurigheid en Zuid-Amerikaans temperament. Tussen geboren zijn in Bergentheim of in Buenos Aires. Toch kan Slot er de schoonheid wel van zien, zo’n duw krijgen van zijn ultieme tegenpool, vertelt hij later. ,,Laten we het niet erger maken dan nodig’’, zegt hij. Lachend: ,,Als er niemand bij had gestaan, pas dan had ik een probleem gehad.’’