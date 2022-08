Arne Slot vindt suggestie dat Feyenoord sterker is dan vorig seizoen ‘respectloos’ naar vertrokken spelers: ‘Euforie overdreven’

Feyenoord wil na de 2-5 in Arnhem doorpakken morgenavond tegen Heerenveen, thuis in de eigen Kuip. De Rotterdammers kregen volop complimenten na de fraaie start, maar Arne Slot tempert de euforie vooralsnog.

De complimenten na de 2-5 winst in Arnhem tegen Vitesse waren uiteraard welkom, maar Arne Slot besloot een dag voor de tweede competitiewedstrijd toch even op de rem te trappen. De euforie na de winstpartij in het Gelredome was hier en daar zelfs de aanleiding om te voorspellen dat dit Feyenoord beter is of kan worden dan de ploeg die vorig seizoen in Tirana de finale van de Conference League speelde. ,,Dat is respectloos naar de ploeg van vorig seizoen’', zei Slot. ,,Deze ploeg moet nog heel veel testen doorstaan om tot die conclusie te komen, vind ik.’’

Maar met Javairo Dilrosun, Danilo, Sebastian Szymanski, Patrik Walemark en Quinten Timber op het veld lijkt Feyenoord misschien wel frivoler dan het vorig seizoen was. ,,Maar met frivoliteit win je geen prijzen en haal je geen Europese finale’', zei Slot. ,,Ook ik was blij met de 2-5 winst in de eerste wedstrijd, maar ik vond de euforie wat overdreven. En niet terecht richting de spelers van vorig seizoen.’'

Het zou een prestatie van formaat zijn als Slot na zoveel wisselingen in de selectie al zo snel weer een elftal kan formeren dat kan wedijveren met Ajax en PSV en straks kan presteren in de Europa League. ,,Dat heeft vaak tijd nodig’', zegt Slot.

De trainer, die weet dat de Braziliaanse linkerspits Paixao (Slot: ‘type speler dat ik wel kan waarderen’) eerdaags officieel tekent in Rotterdam, lijkt zich vooralsnog geen zorgen te moeten maken over zijn aanvalslinie. Maar achterin is de spoeling dun.



Feyenoord hengelt naar David Hancko, een linksbenige Tsjechische verdediger. Maar tegen Heerenveen morgen heeft Slot eigenlijk maar vier echte verdedigers: Marcus Pedersen, Gernot Trauner, Jacob Rasmussen en Lutsharel Geertruida. Achter dat kwartet zitten de jeugdspelers Mimeirhel Benita en Quilindschy Hartman, in de Kuip bekend als de spelers met de moeilijke voornamen. De laatste kreeg een compliment van Slot naar aanleiding van zijn optreden eerder in de week tegen de reserves van FC Dordrecht (4-0 winst).

Nu Feyenoord dertien spelers heeft laten gaan en met Paixao meegerekend er elf terug heeft gehaald, is het de vraag wat de jeugdspelers van Varkenoord kunnen verwachten komend seizoen. Slot gaf aan dat er juist nog meer ruimte was voor jeugdige spelers om zich op het trainingsveld te tonen.

,,Deze week nog sloten er vijf spelers van ons elftal onder 21 jaar aan bij een partijvorm’', zegt Slot. Maar de oefenmeester hanteert dan ook de aanpak van artsen in een ziekenhuis die mensen onomwonden vertellen hoe de situatie is, ook als dat minder goed nieuws verkondigen is. ,,De spelers doen nu vaak nog mee om tot de juiste aantallen te komen of omdat we bepaalde posities niet kunnen bezetten’', zegt Slot. ,,We moeten er naar toe dat spelers puur op basis van kwaliteit worden toegevoegd aan de selectie.’’

Orkun Kökcü

Dus nog teveel om de kwantiteit en niet om de kwaliteit. Dat Noah Naujoks debuteerde als invaller in Arnhem was uiteraard prachtig voor de jonge speler. En volgens Slot verdiende hij die speelminuten ook op basis van de voorbereiding. ,,Maar achter Danilo hadden we geen spits en nu zit Santiago Gimenez bij de selectie en is de situatie al anders.’’

De Mexicaan is speelgerechtigd en zal op de bank beginnen, net als de weer fitte Orkun Kökcü. Alleen de geblesseerde Mats Wieffer en de net aangetrokken Peruaan Marcos Lopez, die nog niet in Nederland is, ontbreken tegen Heerenveen. De Friese club begon met 0-0 en dat is een kwaliteit van trainer Kees van Wonderen, ploegen zo neerzetten dat er weinig goals worden geïncasseerd. Aan Feyenoord om het uit elkaar te spelen in een volledig uitverkochte Kuip.