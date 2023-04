Arne Slot voelt geen vijandigheid tegen Feyenoord in Rome: ‘De escorte naar het hotel was indrukwekkend’

Arne Slot zag geen nervositeit bij zijn spelers die in de heksenketel van Rome een 1-0 thuiszege moeten verdedigen om de halve finale te bereiken. ,,We kennen de kracht van AS Roma, die zagen we in de Kuip.”

Toen Arne Slot in september in de perszaal van het imposante Stadio Olimpico plaatsnam, zat er slechts een handjevol journalisten - verplicht met mondkapjes op - in de zaal. De tegenstander heette toen Lazio en de trainer van Feyenoord was destijds vooral benieuwd hoe zijn stevig vernieuwde ploeg zich na een geweldig seizoen in de Conference League zou houden tegen een topclub uit de Serie A.

Acht maanden later is alles anders. Slot zag dit keer een volle zaal met journalisten, de tegenstander is niet Lazio maar AS Roma en de kracht van zijn eigen elftal is genoegzaam bekend en het gaat morgen niet om een wedstrijd in de groepsfase maar om een ticket voor de halve finale.

De 1-0 overwinning vorige week in de eigen Kuip bezorgde Feyenoord een mooie, maar allesbehalve geruststellende uitgangspositie. José Mourinho zweepte de tifosi van AS Roma al op door tijdens zijn vooruitblik op de terugwedstrijd in de kwartfinale te roepen dat hij ‘67.000 extra spelers’ wil. Het zal voor Feyenoord een beetje voelen als de uitwedstrijd vorig seizoen in Marseille in de halve finale van de Conference League, al moesten er toen vakken voor de Franse fans dicht blijven en mocht Feyenoord gewoon uitfans meenemen.

Dat mag in Rome niet, al is de schatting dat zo’n vijfhonderd supporters van de koploper in de eredivisie hun club achterna zijn gereisd naar de hoofdstad van Itale. Naast Slot zat Mats Wieffer, die in september na een korte invalbeurt tegen Lazio nog vertelde dat het de zwaarste minuten uit zijn loopbaan waren.

Volledig scherm Mats Wieffer was ook aangeschoven bij de persconferentie. © ANP

De Tukker maakte verleden week in de Kuip de enige en dus winnende treffer, het doelpunt dat er voor moet zorgen dat AS Roma morgenavond ten aanval trekt in het ongetwijfeld kolkende Stadio Olimpico. ,,Toen ik verleden week in de Kuip in de tunnel stond was ik bijna de kleinste vergeleken bij de spelers van AS Roma’', zegt Wieffer. ,,En ik ben bijna de langste bij Feyenoord. Kun je nagaan.’’

De Rotterdammers, die Patrik Walemark en Quinten Timber moeten missen, voelden de kracht van AS Roma vorige week. ,,Dat we achteruit moesten was geen bewuste keuze van ons, dat had te maken met de kracht van AS Roma. Die zullen de steun voelen van 67.000 toeschouwers. Nee, ik voel geen vijandigheid hier. Sterker nog, de politie heeft gezorgd dat we heel snel in het hotel waren. Die escorte was indrukwekkend, zeg ik eerlijk. We zijn hier eerder geweest in september en toen werden we een helft overlopen door Lazio. Maar we zijn acht maanden verder en we zijn ook veel verder als ploeg. We zijn fysiek sterker, we houden het langer vol. We zetten beter druk dan destijds. Maar wel kennen de kracht van AS Roma, dat voelden we in de Kuip in de slotfase.’’

Volledig scherm Spelers van Feyenoord tijdens de trainingssessie voorafgaand aan de kwartfinale van morgen in Rome. © ANP

Slot gelooft erin dat zijn ploeg kan scoren in Rome. ,,Gimenez scoorde tegen Cambuur, maar ik denk niet dat je als spits dan denkt ‘ik scoor in Leeuwarden dus ook in Rome’. Hij is zeer onverstoorbaar. Ik was in september boos toen hij de penalty nam en niet Orkun Kokcu. Maar na afloop bleef hij kaarsrecht overeind.’'

Precies wat Feyenoord moet doen in Rome morgenavond om de halve finale tegen of Bayer Leverkusen of Union St. Gilles te kunnen spelen. ,,De weerstand van de verdedigers ligt in dit soort wedstrijden veel hoger dan we in Nederland gewend zijn. Of 1-0 een lastige stand is om mee te beginnen? Nou, lastiger dan 4-0, maar Mourinho heeft gelijk, we zijn pas halverwege. Of bij AS Roma jongens als Dybala of Abraham zullen beginnen, dat is afwachten. Maar in Rotterdam lieten ze zien ook geweldige vervangers te hebben.’’