Arne Slot wil scalp van Fortuna en dan snel naar Max Verstappen kijken

Feyenoord heeft in de drukke laatste maand voor de winterstop wederom geen blessures. Alleen keeper Justin Bijlow is een twijfelgeval. Tegen Fortuna Sittard moet iedereen aan de bak, tegen Maccabi Haifa is er een kans om spelers rust te geven.

Door Mikos Gouka



Feyenoord moest midweeks tegen Heracles volgens Arne Slot heel erg diep gaan om de punten in Rotterdam te houden. Volgens Slot heeft zijn formatie nog niet eerder zoveel meters afgelegd in een wedstrijd onder zijn leiding als in het treffen met de ploeg van de Duitse trainer Frank Wormuth. De 2-1 winst bracht Feyenoord wel gewoon op één punt van koploper Ajax, maar de Amsterdammers hebben inmiddels alweer een marge van vier punten na het niemendalletje tegen Willem II in de eigen Johan Cruijff Arena.

Quote Of de jongens toe zijn aan rust? We zijn fit en de jongens hebben er plezier in Arne Slot De wedstrijd tegen Fortuna Sittard zou voor Feyenoord ook zo’n simpele wedstrijd moeten zijn. De Limburgers zijn het spoor bijster en moeten in de Kuip normaal gesproken gewoon worden verslagen. Of keeper Justin Bijlow onder de lat terugkeert, is nog afwachten. De doelman is na zijn positieve coronatest op de weg terug en normaal gesproken traint hij op zaterdag weer met de selectie mee.

,,Daarna gaan we kijken wat wij gaan doen en of één training voldoende is om weer te starten’', zegt Arne Slot. De trainer van Feyenoord zag Ofir Marciano tegen Heracles goed keepen en de Israëliër zou nog weleens een wedstrijd mee kunnen pikken alvorens de onbetwiste nummer één terugkeert.

Volledig scherm Arne Slot. © ANP

Slot weet dat zijn ploeg een erg vol wedstrijdschema heeft in de laatste maand van het jaar. Maar de trainer weet ook dat de laatste poulewedstrijd, donderdag tegen Maccabi Haifa, alleen nog interessant is om het feit dat de UEFA nog 500.000 euro aan overwinningspremie moet overmaken naar één van de twee clubs. Slot zal dan ook spelers sparen in de Conference League.

,,Er zullen wat andere namen op het veld staan dan gebruikelijk’', zegt de trainer, die hoopt dat Luis Sinisterra tegen Fortuna Sittard nog eenmaal echt gas zal geven. Sinisterra is niet altijd fris in drukke weken, constateerde Slot al vaker. Tegen Heracles besliste hij echt wel de wedstrijd met twee doelpunten en van de afgekeurde goal die hij maakte had arbiter Bas Nijhuis volgens eigen zeggen na afloop veel spijt.

Volledig scherm Luis Sinisterra. © Pro Shots / Mischa Keemink

,,Of de jongens toe zijn aan rust? We zijn fit en de jongens hebben er plezier in, ze willen graag voetballen. Dat constateer ik'', zegt Slot.

De trainer hoopt wel dat zijn ploeg de wedstrijd eens wat eerder binnen kan slepen dan gebruikelijk. Vervolgens gaat hij voor de televisie zitten om Max Verstappen te zien duelleren met Lewis Hamilton in de Formule 1. ,,Ik was nooit een Formule 1 fan maar sinds Verstappen meedoet kijk van start tot finish en zeker nu het zo spannend is.’’

