Arne Slot ziet Heerenveen als ‘geduchte tegenstander’ voor Feyenoord: ‘Hebben het ons al moeilijk gemaakt’

Arne Slot ziet vooralsnog geen terugslag bij Feyenoord, hoewel de club die nog op drie fronten strijdt een overvol programma heeft. Dat zei hij in aanloop naar het duel met sc Heerenveen, woensdag in de kwartfinale van de KNVB-beker.

Hij is “zeer te spreken” over de manier waarop zijn voetballers van wedstrijd tot wedstrijd leven, zo meldt Feyenoord op de eigen website. ,,Ik verwacht van mijn spelers ook morgen weer dezelfde energie als de laatste weken”, zegt Slot. In Heerenveen ontbreken nog wel (doelman) Justin Bijlow, Quinten Timber, Sebastian Szymański en Patrik Walemark met blessures. Daar wil Slot niet de nadruk op leggen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hij verwacht wel een gemotiveerde tegenstander, die ook nog eens revanche wil voor de nederlaag (1-4) op eigen veld tegen RKC Waalwijk in het afgelopen weekeinde. Volgens Slot gaf die uitslag ook nog eens een vertekend beeld. ,,De selectie van Heerenveen heeft in de winterstop een aantal mutaties ondergaan en nu zie je dat de ploeg steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Het is opnieuw een geduchte tegenstander voor ons, zeker ook omdat ze het ons dit seizoen al twee keer erg lastig hebben gemaakt.”

Afgezien van kwartfinalist in de nationale beker is Feyenoord koploper van de eredivisie en speelt het in de achtste finales van de Europa League tegen de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk.

Succes met afstandsschoten Als een speler van Feyenoord de gelegenheid krijgt om van afstand uit te halen, is het dit seizoen wel erg vaak raak. De Rotterdammers zoeken het geluk en vinden dat met grote regelmaat. Komt dat schóóóóót!

Van Wonderen ziet kansen ‘als alles klopt’

Sc Heerenveen verwacht niet dat Feyenoord het enigszins rustig aan gaat doen. Trainer Kees van Wonderen denkt niet dat de Rotterdammers het duel bewust laten lopen, omdat er voor de koploper uit de eredivisie wellicht grotere belangen spelen. ,,Volgens mij wil je bij een topclub zo lang mogelijk op alle fronten meedoen”, zegt de coach.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens TOTO KNVB Bekerwedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Vanzelfsprekend acht hij Heerenveen niet kansloos. ,,Het is een mooie uitdaging. We kunnen bij de laatste vier komen en je speelt tegen de nummer 1 van Nederland, die het goed voor elkaar heeft”, vervolgt hij op de website van de club. ,,Wat we nodig hebben is energie, maar we moeten ook een goede dag hebben. Je maakt een kans als alles klopt. Maar ook Feyenoord wil natuurlijk naar de bekerfinale, dus het wordt volle weerstand. Het gaat een pittige wedstrijd worden.”

Het afgelopen weekeinde verloor Heerenveen op eigen veld ruim van RKC (1-4). Van Wonderen daarover: ,,Ik vond het geen offday, maar er staat wel 1-4. Is dat de aanleiding om de hele boel op de kop te gooien? We hadden heel lang een probleem om attractiever te spelen, om dominant te zijn aan de bal en kansen te creëren. We hebben nu prima gespeeld het eerste uur, maar een wedstrijd duurt negentig minuten. Soms gebeuren onverklaarbare dingen. We moeten vasthouden aan wat we goed doen en kritisch kijken naar wat we niet goed doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.