Arnesen start operatie frisse wind door met Brard te breken

De roep om verversing, verfrissing en vernieuwing was er al jaren, maar heel lang bleef alles bij het oude op Varkenoord. De kritiek op de jeugdopleiding van Feyenoord, extern én intern, zwelde maar aan. Richard Grootscholten werd in 2016 naar de club gehaald om als hoofd opleidingen veranderingen door te voeren. Maar de Westlander creëerde met zijn aanpak te weinig draagvlak en werd vervolgens op aandringen van een groep trainers, wél gewoon met een gloednieuw contract op zak, zelf de deur gewezen.



In de ogen van de Naaldwijker was commissaris Sjaak Troost destijds de man die zijn ontslag initieerde. En het feit dat Troost zeer nauwe banden onderhoud met onder meer Stanley Brard en de groep trainers die Grootscholten beentje hadden gelicht, deed vermoeden dat een poging van Arnesen om dit keer met Brard te breken nog niet zomaar breed gedragen zou zijn in de Kuip.



Zeker omdat Troost zich eerder al heel sterk had gemaakt voor de aanstelling van Dirk Kuyt als nieuwe hoofdtrainer, een poging waar technisch directeur Frank Arnesen echter een dikke streep doorheen zette toen hij Arne Slot binnenhengelde als opvolger van Dick Advocaat.