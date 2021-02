Asgrauwe sluier over aangeslagen GA Eagles na indrukwekkend eerbetoon

Negentiende in KKD Jack de Gier nieuwe coach van FC Den Bosch

1 februari Jack de Gier is de nieuwe hoofdtrainer van FC Den Bosch. De 52-jarige coach en de Brabantse club zijn het eens geworden over een contract voor de rest van dit seizoen. FC Den Bosch staat op de negentiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.