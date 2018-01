Ayoub op roze wolk: 'Scoren tegen Feyenoord? Natuurlijk'

,,Ik respecteerde dat de top-3 me links liet liggen, maar vond dat altijd wel jammer. Nu is uit de gesprekken met Feyenoord gebleken hoe lang ze me al volgden. Dat ze gezien hebben dat ik een belangrijke schakel ben bij FC Utrecht. Dat doet me goed."

De wedstrijd daarna is voor Ayoub een zeer pikante: Feyenoord komt woensdag naar de Galgenwaard. ,,Ook die wedstrijd ga ik zo normaal mogelijk benaderen. Nu speel ik voor FC Utrecht, dus als ik de kans krijg om te scoren, dan gaat 'ie er natuurlijk gewoon in. Ik ga die wedstrijd ook niets anders doen om me te bewijzen. Feyenoord is niet voor niets bij me uitgekomen."