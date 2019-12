AZ-Ajax zondag definitief met publiek in Alkmaar

,,Het voetbal zo snel mogelijk terug in de stad in een veilig stadion was vanaf het begin het uitgangspunt. De club moet nog een aantal werkzaamheden verrichten, maar we zijn erg blij dat het gaat lukken en AZ de topper tegen Ajax in een vol stadion kan spelen”, meldt het college.



Een deel van het dak van het stadion van AZ stortte in augustus in, waardoor de Alkmaarse club de thuiswedstrijden de afgelopen maanden elders afwerkte.