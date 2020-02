AZ begint na penaltyfestijn met winst op PEC Zwolle aan sleutelweek

Teun Koopmeiners was in Alkmaar de meest besproken man. De aanvoerder miste voor het eerst sinds lange tijd een strafschop. Hij had er daarvoor zestien (!) raak geschoten. De jeugdexponent van de club liet zich niet afleiden door zijn misser en twijfelde geen moment toen hij in de tweede helft nóg twee keer mocht aanleggen en daarbij twee keer onberispelijk raak schoot.



Zo eindigde de middag alsnog probleemloos voor AZ dat in de eerste niet kon scoren en tegenstander PEC Zwolle net voor de wedstrijd juist net een opsteker had horen krijgen. Voor het duel kreeg de ploeg van trainer John Stegeman namelijk te horen dat directe concurrent in de strijd tegen degradatie, FC Twente een 1-0 voorsprong in de slotfase zag weggeven tegen FC Utrecht in de lunchwedstrijd van de dag. Twente blijft daardoor nog enigszins in het zicht PEC Zwolle die vorige week pas in een tumultueuze slotfase boog voor Feyenoord.