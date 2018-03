AZ beloont Til met langer contract

,,Guus heeft de afgelopen twee jaar grote stappen gemaakt'', zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. ,,Hij is doorgebroken als speler van de jeugdopleiding en heeft zich opgewerkt tot vaste waarde van het eerste elftal. Daarnaast is hij zelfs al opgevallen bij de bondscoach, met selectie voor het Nederlands elftal tot gevolg.''

Til zit voor het eerst bij Oranje. Hij kan vrijdag debuteren in de oefeninterland tegen Engeland. De middenvelder, geboren in Zambia, debuteerde begin vorig seizoen in de eredivisie. Als invaller kwam Til direct tot scoren. Dit seizoen is hij een vaste waarde in het elftal van trainer John van den Brom. Til maakte al acht doelpunten in de competitie.