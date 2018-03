AZ bindt aanvaller Druijf langer aan zich

Leeuwinnen na gelijkspel tegen IJsland naar finale

19:03 De Nederlandse voetbalsters hebben voor het eerst de finale bereikt van de Algarve Cup, een invitatietoernooi dat elk jaar in Portugal wordt gehouden. Voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman volstond in Albufeira een doelpuntloos gelijkspel in de laatste groepswedstrijd tegen IJsland (0-0). Oranje had eerder wel gewonnen van Japan (6-2) en Denemarken (3-2).