AZ blijft in spoor FC Twente door late treffer invaller Tijjani Reijnders

Door Nik Kok AZ liep al snel tegen een messcherpe counter aan van Heerenveen. De Zweed Amin Sarr kreeg de vrije doortocht van de AZ-defensie en verschalkte doelman Peter Vindahl. Voor Sarr was het alweer zijn derde goal in zijn laatste vier wedstrijden voor Heerenveen. Zo kwam er van de reactie die trainer Pascal Jansen verwachtte van zijn ploeg na de nederlaag tegen PEC Zwolle van twee weken geleden weinig terecht.

Dat AZ niet in de beste fase zit van het seizoen mag duidelijk zijn. Lange tijd leek de ploeg de play-offs voor Europees voetbal te kunnen ontwijken en bleef het dichtbij het opgeleefde Feyenoord van de voormalige AZ-trainer Arne Slot, maar de Rotterdammers zijn inmiddels al een tijd uit zicht. En nu ook FC Twente maar geen punten lijkt te verspelen heeft ook die ploeg meer kans op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. En hard gelag voor de ambitieuze club die al vijf jaar gevrijwaard is van een dergelijk seizoenslot omdat het telkens goed genoeg was voor rechtstreekse plaatsing.

Ook tegen het grijzen muizenteam van Heerenveen ploetert en harkt AZ zich een weg naar voren door de vijfmansverdediging van de tegenstander heen. Ook een speler als Jesper Karlsson mist vorm in deze cruciale fase van het seizoen maar juist hij zorgde net voor rust voor de gelijkmaker in de Alkmaar door een voorzet van Fredrik Midtsjø binnen te werken en het aantal Zweedse doelpunten van de dag op twee brengt.



Met Tijjani Reijnders voor de tegenvallende Dani de Wit leek AZ in de tweede helft iets meer grip op de wedstrijd te krijgen maar kansen voor invaller Reijnders en Wijndal werden niet benut. Reijnders was drie minuten voor tijd wel de man die AZ naar de uiteindelijke overwinning schoot al was de opluchting aan Alkmaarse zijde groot toen Heerenveen-invaller Arjen van der Heide nog op de paal schoot.