AZ boekt eindelijk eerste zege: het Lille van Botman geklopt dankzij wereldgoals

AZ verloor in de voorbereiding op het komende seizoen in de Champions League én eredivisie liefst drie keer met 1-0. Eerst van KRC Genk, vervolgens van FC Utrecht en afgelopen week ook van PEC Zwolle. En ook tegen Lille kwam de formatie van coach Arne Slot weer op een 0-1 achterstand. Jérémy Pied verschalkte Hobie Verhulst, die de zieke Marco Bizot verving onder de lat. Ook Ron Vlaar en Calvin Stengs waren nog niet van de partij tegen Lille, waar voormalig Ajacied Sven Botman zijn officieuze debuut maakte. De verdediger speelde ruim een uur mee.



Waar Bizot ontbrak en Dani de Wit geblesseerd uitviel, daar speelde Myron Boadu wel weer mee. De negentienjarige spits was hersteld van zijn blessure en zag hoe Yuki Sugawara met een geweldige pegel in de kruising de 1-1 verzorgde. De Japanner gaf daarmee het goede voorbeeld, want ook collega-verdediger Thomas Ouwejan scoorde op fraaie wijze. Hij krulde een vrije trap in het doel en bepaalde daarmee de eindstand op 2-1.



AZ heeft daarmee de eerste oefenzege binnen en tankt daarmee weer een klein beetje vertrouwen. Volgende week zaterdag wacht nog een oefenduel met AS Monaco. Aanstaande maandag krijgen de Alkmaarders eerste te horen tegen welke ploeg het speelt in de tweede voorronde van de Champions League: Besiktas, Rapid Wien of Viktoria Pilzen.



De Alkmaarders hebben bij de UEFA nog wel protest aangetekend tegen de verdeling van de Europese tickets die de KNVB maakte. Ajax kreeg het beste ticket voor de Champions League op basis van een beter doelsaldo dan AZ, dat afgelopen seizoen wel twee keer won van de Amsterdammers. De UEFA heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven. Alles wijst erop dat AZ op 25 of 26 augustus dus in actie komt in de voorronden van de Champions League.