AZ-directeur Eenhoorn: ‘Klein? Wij gaan de strijd aan met de gevestigde orde’

Ook competitie­du­el NEC afgelast vanwege sneeuw

12 februari De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen NEC en FC Den Bosch gaat zondag niet door. Vanwege de winterse omstandigheden en de hoeveelheid sneeuw in stadion De Goffert is het veld in Nijmegen onbespeelbaar. Eerder verdwenen Almere City FC - FC Volendam en Jong PSV - Helmond Sport al van het programma voor vrijdagavond.