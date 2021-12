AZ duwt schutterend Sparta verder in de penarie

Door Dennis van Bergen

Het besef is bij hem geland. Zoveel is wel duidelijk na de wedstrijd AZ – Sparta. Als Tom Beugelsdijk na negentig magere minuten van het veld loopt in Alkmaar doet hij dat in de wetenschap dat hij schuldig is geweest aan twee tegentreffers. Na de 3-1 nederlaag in het AFAS Stadion, weet hij, is de uitgangspositie van de Spangenaren er weer een stukje somberder op geworden.

Mede door toedoen van hem dus, Beugelsdijk, de man die steevast voorop in de strijd gaat bij Sparta. Nadat zijn elftal vroeg in de eerste helft verrassend op voorsprong is gekomen via Adil Auassar, leidt een handsbal van de Hagenaar tot de penalty waaruit Jesper Karlsson de 1-1 maakt. Na rust, als AZ via opnieuw Karlsson al een 2-1 voorsprong heeft genomen, zorgt Beugelsdijk er met een mislukte kopbal voor dat Vangelis Pavlidis op aangeven van Karlsson simpel de 3-1 kan aantekenen.

Zoals zo vaak valt Sparta qua inzet weinig te verwijten, Beugelsdijk evenmin. Voetballend komt de ploeg van Fraser eenvoudigweg tekort, zeker tegen een goede ploeg als AZ. Geen beweging, geen creativiteit, spaarzame mogelijkheden waarmee Lennart Thy, Mario Engels en invaller Emanuel Emegha zich geen raad weten; cynisch gesteld is Sparta in Alkmaar zichzelf. Al werkt het ook niet in het voordeel van de rood/witten dat Benjamin van Leer vandaag noodgedwongen het doel verdedigt vanwege de absentie van de geblesseerde Maduka Okoye. De Utrechter mag zich de 2-1 aanrekenen.

Genieten is het op zo’n waterkoude middag vooral van de lepe Karlsson, de onbetwiste uitblinker met twee goals, een assist en een vanwege buitenspel afgekeurde treffer. Pijnlijk voor Sparta is het wel dat de Zweed kan floreren zonder dat AZ ogenschijnlijk voluit hoeft te gaan om de zege binnen te halen en daardoor weer een stukje verder op te stomen in de eredivisie.

Treffender kunnen de sportieve zorgen bij het ook op bestuurlijk niveau verscheurde Sparta niet geïllustreerd worden. Vroeg in het seizoen is het nu al alarmfase één op Het Kasteel.

