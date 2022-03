AZ en Ajax strijden in bekerkraker om plek in finale tegen PSV

Ronald Koeman sluit terugkeer bij Oranje niet uit: ‘Maar ik ga niet sollicite­ren’

Ronald Koeman vertrok in 2020 bij de KNVB, nadat hij zich met Oranje voor het EK, dat wegens corona zou worden uitgesteld, had geplaatst. Ooit nog eens het Nederlands elftal leiden op zo’n eindtoernooi, sluit hij niet uit. ,,Maar nu ben ik daar helemaal niet mee bezig, we zien wel.’’

11:28