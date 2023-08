AZ én FC Twente kampen met afwezigen richting Europese returns: ‘Alle vertrouwen in morgen’

AZ-trainer Pascal Jansen kan morgen in de return tegen SK Brann (19.00 uur) in de play-offs van de Conference League nog geen beroep doen op Jordy Clasie. De aanvoerder is nog niet hersteld van een blessure. Ook bij FC Twente zijn er personele problemen. Mees Hilgers is in de return tegen Fenerbahçe niet van de partij.

Jansen kon in de thuiswedstrijd tegen Brann (1-1) ook al niet beschikken over Clasie en moet nu weer puzzelen. ,,Als hij niet speelt, is het hart van het middenveld een extra item”, zei de trainer. ,,Als we twee mensen moeten vervangen krijg je natuurlijk een andere dynamiek en sowieso een ander duo. Vorige week hebben we gekozen voor Sven Mijnans en Djordje Mihailovic, ervan uitgaande dat we meer kwaliteit zouden leveren aan de bal. Morgen moet ik het opnieuw gaan invullen. We proberen een goede balans te vinden.”

Jansen hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de eerste wedstrijd, waarin hij vond dat zij in een te laag tempo speelden en te weinig creëerden. ,,Na de wedstrijd heb ik tegen de spelers gezegd dat ze snel moeten leren. Afgelopen seizoen hebben we laten zien dat we dat kunnen, dus ik heb alle vertrouwen in morgen. Wij zullen het beter moeten doen dan afgelopen donderdag. Wij focussen op onszelf en ons spel zal intenser en dynamischer moeten zijn. Het moet anders dan vorige week om het onze kant op te laten vallen”, aldus Jansen.

FC Twente

FC Twente-trainer Joseph Oosting heeft op zijn beurt niet de beschikking over Mees Hilgers in de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe (19.00 uur). De 22-jarige verdediger kampt met een liesblessure. Twente kan evenmin een beroep doen op verdediger Youri Regeer na zijn rode kaart tijdens de 5-1-nederlaag in Turkije. ,,We gaan het oplossen met de spelers die we hebben, morgen staat er een evenwichtig elftal”, zei Oosting een dag voor de wedstrijd in Enschede.

Het meespelen van Joshua Brenet is nog onzeker. De verdediger heeft last van fysieke problemen. ,,Joshua wordt vanmiddag getest of hij er morgen nog bij kan zijn”, aldus Oosting. ,,De kans is wel klein.”

De kans is ook klein dat Twente na de zware nederlaag in de heenwedstrijd nog kan doordringen tot het hoofdtoernooi van de Conference League. Toch wil Oosting een goed resultaat neerzetten. ,,Het 5-1-verlies deed zeer, een heel lelijke uitslag. We hebben het kunnen verwerken en goed kunnen bespreken. Daarna moet je ook weer door om het maximale uit de volgende wedstrijd te halen. Hoe kunnen we Fenerbahçe het zo lastig mogelijk maken en in ieder geval van hen winnen?”, aldus de trainer.

