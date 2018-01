AZ en FC Utrecht in balans bij debuut Jean-Paul de Jong

Door Ard Schouten Mister FC Utrecht kreeg zijn vuurdoop als hoofdtrainer van FC Utrecht in de wetenschap dat slechts één van zijn voorgangers er deze eeuw in slaagde zijn eerste duel te winnen: Ton du Chatinier. Nadat 'Chat' in 2008 het stokje over moest nemen van Willem van Hanegem die over een hek vluchtte toen de Kromme zijn congé kreeg. De Jong kon zich niet tot Du Chatiniers opvolger kronen, maar sloot aan in het rijtje Frans Adelaar, Foeke Booy, Van Hanegem, Erwin Koeman, Jan Wouters, Robby Alflen en Erik ten Hag die allemaal met opstartproblemen begonnen. De Jong, die als kind van de club een warm onthaal kreeg van het Galgenwaard-publiek, geldt al jaren als de kroonprins van het Utrechtse trainersgilde, maar het moment waarop zijn leermeester Erik ten Hag het proces verliet en de boel de boel liet, kwam voor de al 2,5 jaar 'warmlopende' De Jong op een lastig moment.

Starten met een drieluik tegen AZ, Feyenoord en Ajax is bepaald geen sinecure. Hamvraag was wat het Utrecht-publiek van De Jongs ploeg mocht verwachten. Zou hij louter voortborduren op het dynamische voetbal onder zijn voorganger of er vooral een vleugje van zichzelf als speler aan toevoegen? Het laatste bleek het geval. Utrecht speelde met het hart, zoals Mister Utrecht voorstaat, maar het maakte ook dat het slordigheid troef was bij de thuisploeg. En ook bij AZ trouwens, want halfweg vielen er slechts twee kansen te noteren: Sander van der Streek en Guus Til poogden de openingstreffer op het scorebord te zetten, maar beide faalden. De vele fouten pasten in een speelbeeld dat een hoog hotseknotsebegoniagehalte kende, zoals één van De Jongs illustere voorgangers - wijlen Bert Jacobs - ooit predikte in Galgenwaard. De Jong was voornemens zijn ploeg gevarieerder te laten voetballen dan onder Ten Hag, maar dat kwam niet uit de verf. AZ bakte er niet veel meer van, maar de Alkmaarders pakten wel de leiding. De Noorse verdediger Jonas Svenson trapte een afvallende bal vanuit een corner binnen. De Jong gokte net als Ten Hag op het koppel Zakaria Labyad/Gyrano Kerk - om na de AZ-goal Cyriel Dessers erbij te zetten - maar ook nu ontbeerde het Utrecht aan een echt aanspeelpunt. Kerk scoort weinig en Labyad had het tegen AZ ook niet. Het was Dessers - op de weg terug van een dipje - die Galgenwaard hoop gaf op een driepunter. De Belgische Nigeriaan schoot de bal een kwartier voor tijd binnen. De Jong spoorde zijn manschappen aan op zoek te gaan naar de zege, maar om dat te bewerkstelligen speelde zijn ploeg te pover.

Presteren en progressie maken. Dat wil de nieuwe trainer Jean-Paul de Jong, die vrijdag bij FC Utrecht in de thuiswedstrijd tegen AZ debuteert als hoofdcoach in de eredivisie.



,,De koers die we de afgelopen periode hebben gevaren, is succesvol gebleken. Daarop moeten we nu voortborduren. We moeten van goed naar goud'', liet de oud-assistent van Erik ten Hag (naar Ajax) ambitieus weten.



Volgens De Jong zijn de nieuwe staf en de spelersgroep inmiddels aan elkaar gewend geraakt. ,,We hebben goed met elkaar gewerkt in de afgelopen weken. Dat proces is goed verlopen. We hebben tijdens het trainingskamp in Spanje veel gesprekken gevoerd. Er is duidelijkheid over de taakverdeling, iedereen kent zijn verantwoordelijkheden. We doen het met meer dan elf man, we hebben de hele selectie nodig. Daarin moeten keuzes worden gemaakt en daarin pak ik mijn verantwoordelijkheid, samen met de staf.''

Voor Patrick Joosten, Anouar Kali, Simon Makienok en Jean-Christophe Bahebeck komt de partij tegen AZ vanwege blessures te vroeg. Rico Strieder is geschorst.