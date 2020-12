AZ’er Sugawara komt met verrassend vervoersmiddel naar club: ‘Fiets is te vermoeiend’

Drama voor AZ: einde Europees avontuur na bizarre slotfase

10 december AZ heeft een gouden kans om zich voor de derde keer in vijf jaar tijd de plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League laten glippen. De Alkmaarders verloren in blessuretijd van Rijeka. Een volgende deceptie in een week vol onrust na het ontslag van trainer Arne Slot.