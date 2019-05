AZ’er Taabouni schiet Oranje Onder-17 in extremis naar EK-finale

De ploeg van trainer Peter van der Veen bereikte de knockout-fase van het EK in Ierland door in een poule met Zweden, Engeland en Frankrijk als tweede te eindigen. In de kwartfinale werd België afgelopen zondag vervolgens met 3-0 verslagen, waarna in de halve finale vandaag dus een confrontatie met de leeftijdgenoten van Spanje op het programma stond.



Die halve eindstrijd werd pas laat beslist in het voordeel van de Nederlandse talenten, die het Europees kampioenschap in 2018 wonnen. Er waren voor rust wel voorzichtige kansen voor beide teams, maar Robert Navarro Muñoz schoot namens Spanje naast en Feyenoord-talent Naoufal Bannis miste de bal aan de andere kant in kansrijke positie, waardoor het halverwege nog 0-0 stond.