AZ gaat na spreekkoren samenwerken met Anne Frank Stichting

Ajax en de beker: worsteling in de recente jaren

12:30 De laatste keer dat Ajax de beker won, waren Luis Suárez en Marko Pantelic de spitsen. Het was in 2010 toen Martin Jol de trainer was en Ajax een merkwaardige finale speelde tegen Feyenoord die uit veiligheidsredenen in twee wedstrijden werd afgewerkt. Compleet tegen de traditie van de bekerfinale in.