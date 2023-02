AZ gaat wéér voor koppositie in eredivisie: ‘Voor ons is het geen thema’

Jansen zag de complimenten op zijn team neerdalen na de goede uitoverwinning op Go Ahead Eagles van twee weken geleden maar morste daarna punten tegen FC Utrecht en FC Volendam en werd uitgeschakeld in het bekertoernooi. ,,Ik snap dat men veel verwachtingen van ons had na die winst op Go Ahead. En dat is alleen maar mooi want blijkbaar hebben we iets laten zien.”



Jansen: ,,Het sleutelwoord blijft stabiliteit. Helemaal in dit seizoen waarin ook de andere teams veel punten laten liggen. Tot de wedstrijd tegen Go Ahead konden we een stabiele sportieve curve overleggen, daarna is het gaan schommelen. Je moet dan zo weinig mogelijk schade oplopen. In zo’n wedstrijd als tegen Volendam hadden we genoeg kansen om het nog om te draaien. De scherpte in de voorste linie ontbrak. Zulke wedstrijden zou je ook met spelhervattingen kunnen beslissen. Dat zit er nog niet in voor ons dit seizoen.”