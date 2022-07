AZ geeft Fredrik Midtsjø toestemming transfer af te ronden, Karim El Ahmadi met voetbalpensioen

Interview Steven Bergwijn had na zijn vertrek een hekel aan Ajax: ‘Maar het plezier is terug’

Bij Ajax, waar hij ooit als gekrenkte puber vertrok, is Steven Bergwijn terug als ambitieuze recordaankoop. Voor zijn vuurdoop tegen zijn voormalige club PSV sprak de aanvaller open over zijn onvermijdelijke vertrek bij Spurs en gevoelige transfers en uitspraken. ,,Door hoe ik ben weggegaan en behandeld, had ik in het begin nog een hekel aan Ajax.”

7:51