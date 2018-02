AZ geflatteerd naar ruime zege bij FC Twente

FC Twente begon zonder smaakmaker Oussama Assaidi best aardig aan het duel in de Grolsch Veste, maar toen AZ voor het eerst van zich deed spreken ging de bal direct op de stip. Haris Vuckic zorgde er in de negende minuut voor dat Guus Til makkelijk naar de grond ging, waarna AZ-topscorer Alireza Jahanbakhsh wel raad wist met de strafschop: 0-1. Zijn negende van het seizoen.



De thuisploeg moest zich na de vroege achterstand even herpakken, maar dat lukte redelijk. Ook AZ bleek niet in grootse vorm te zijn, waardoor Twente het gevoel kreeg dat er zeker wat te halen viel. Maar vaak ontbrak het aan een fijne laatste pass om een aanval ook daadwerkelijk gevaarlijk te maken.



In de dertigste minuut waren de Enschedeërs dan ook het dichtst bij een doelpunt na een vrije trap van Adam Maher. AZ-goalie Bizot had nog best wat moeite om zijn zwabberbal tegen te houden met zijn linkerbeen. Tien minuten later volgden er nog wat speldenprikjes van Twentse makelij, zoals een kopbal van Tom Boere, maar tot grote kansen leidde het niet voor Twente. De ploegen gingen daarom rusten met een 0-1 tussenstand.



Vier minuten na rust verzuimde de Bornse AZ-spits Wout Weghorst zijn ploeg op 0-2 te zetten. Na een mooie voorzet had hij de bal voor het intikken, maar hij werkte de bal links langs de paal. Vlak daarna waren er ook nog goede kansen voor aanvaller Joris van Overeem en de ingevallen Mats Seuntjens, maar ook hier ontsnapte Twente aan een grotere achterstand.



Opportunistischer

Na een uur kwam het duel wat meer tot ontbranding. Vooral toen Christian Cuevas en Alireza Jahanbakhsh het met elkaar aan de stok kregen. Na een opstootje kregen zij allebei geel, waarbij met name de AZ-aanvaller ontsnapte aan meer. AZ bleef echter loeren op een tegenaanval, resulterend in opnieuw een (kop)kans voor Weghorst in 65e minuut.



Twente begon daarna, gesteund door het publiek, wat opportunistischer te spelen. In de 68e minuut maakte Haris Vuckic bijna zijn veroorzaakte penalty goed door raak te schieten, zijn inzet werd echter van de lijn gehaald door Jonas Svensson.



Vier minuten daarna pakte linksachter Cuevas zijn tweede gele kaart van het duel, waardoor Twente met tien man kwam te staan. Verbeek maakte zich hierover kwaad, omdat scheidsrechter Mulder verzuimde geel te geven aan AZ-kant vlak daarvoor. Verbeek werd daarop ook weggestuurd door Siemen Mulder, naar de tribune.



Twente bracht daarna nog wel Laukart, Kvasina en Van der Lely, maar tot grote kansen kwam het niet. AZ verzuimde lang het duel definitief te beslissen, maar na 88 minuten maakte Weghorst dan toch nog een treffer nadat Jahanbakhsh hem een steekpass gaf: 0-2.



Het Twentse verzet was toen definitief gebroken, waardoor de spits uit Borne in blessuretijd nog een keer raak kon schieten: 0-3. Zijn Iraanse aanvalspartner wist daarna ook nog zijn tweede te maken, waardoor er 0-4 op het scorebord kwam te staan. Daarmee leed Twente zijn derde nederlaag op rij in de eredivisie.