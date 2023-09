AZ gekoppeld aan Aston Villa en ploegen uit Polen en Bosnië in groepsfase Conference League

Aston Villa eindigde afgelopen seizoen op de zevende plaats in de Premier League, waardoor het zich via de voorronden moest plaatsen voor de Conference League. Daarin rekenden de Engelsen eenvoudig af met het Schotse Hibernian. Legia Warschau werd vorig seizoen tweede in Polen en HSK Zrinjski is de regerend kampioen van Bosnië. Zrinjski schakelde in 2019 FC Utrecht uit in de voorronde van de Europa League.