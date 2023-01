AZ handhaaft zich met hoofdrolspelers De Wit en Verhulst in top van eredivisie

Bij Heerenveen speelde WK-ganger Andries Noppert zijn eerste thuiswedstrijd en hij werd in het Abe Lenstra Stadion luid bejubeld. Maar ook de Oranje-doelman die in de eredivisie plots een andere status heeft moest na ruim een halfuur zijn meerdere kennen in Dani de Wit die een voorzet van voormalig Heerenveen-speler Jens Odgaard bijzonder fraai ‘schampte’. De Wit voorzag de Alkmaarders daarmee voor rust nog van een welkome voorsprong. Na een openingsoffensief was de ploeg van trainer Pascal Jansen wat teruggezakt en was het beducht om de Friese aanvalsdrang die met Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk een gevaarlijk spitsenduo kent, tegenwoordig bijgestaan door Pelle van Amersfoort.