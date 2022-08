AZ heeft Mihailovic binnen, maar Amerikaanse international komt pas in januari

,,Het is een heel goed gevoel om hier te zijn”, zei Mihailovic na het ondertekenen van zijn contract. ,,Ik denk dat de voetbalfilosofie goed bij me past en AZ is een club waar ik mezelf kan ontwikkelen als speler. Ik weet dat mijn definitieve overstap pas later volgt, maar ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen. Ik vind het geen probleem om het seizoen af te maken bij Montréal, want die club heeft me veel gebracht. Ik wil graag nog iets teruggeven, omdat we een goede kans hebben om iets speciaals neer te zetten.”