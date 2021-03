AZ kan bij overwinning naast PSV komen

Video Schmidt gelooft niet in topduel-syn­droom bij PSV: ‘De waarheid ligt zondag op het veld’

19 maart PSV krijgt zondagmiddag bij en tegen AZ de kans om een belangrijke stap naar plek twee te zetten, constateerde trainer Roger Schmidt vrijdag in aanloop naar het treffen met de Alkmaarders. ,,Het lijkt erop dat dat voor ons nu de situatie wordt. We hebben nu de kans om de afstand met hen groter te maken. AZ is een goed team en gebruikt de wapens die ze hebben”, zei Schmidt nog over de tegenstander.