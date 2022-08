AZ kan hoofdtoernooi Conference League niet meer ontgaan na ruime zege op Gil Vicente

AZ staat al met een been in het hoofdtoernooi van de Conference League door een ruime zege op het Portugese Gil Vicente. In Alkmaar walste AZ in de slotfase over zijn Portugese tegenstander heen: 4-0.

Voor AZ was het aanvankelijk moeilijk om een gaatje te vinden in de hechte defensie van Gil Vicente, dat zich in Alkmaar terugtrok en de schade vooral beperkt wilde houden. Maar het lukte de Alkmaarders toch om al vrij snel op voorsprong te komen. De spectaculaire linksback Milos Kerkez vond Dani de Wit in de eerste helft al via een afgemeten voorzet.

De harde kopbal was Gil Vicente-keeper Andrew te machtig. Beide AZ-spelers zijn in elk geval voortvarend aan het seizoen begonnen. De Wit scoorde al in vijf van de zes eerste wedstrijden van het seizoen terwijl Kerkez afgelopen zondag tegen Sparta nog goed was voor de winnende treffer.

Volledig scherm Milos Kerkez verzorgde de assist bij de 1-0 van Dani de Wit. © ANP

De 24 supporters uit Portugal die donderdagavond naar Alkmaar waren gereisd en in het stadion naar hun helden keken, werden daarna niet ineens getrakteerd op een aanvallend ingestelde ploeg die de achterstand zo snel mogelijk goed wilde maken. Achterover gedrukt door AZ was tegenhouden van goals de voornaamste taak van de ploeg uit Noord-Portugal die vorig seizoen nog vijfde was geëindigd in de competitie, achter de traditionele grootmachten van het land.

Vlam in de pan

AZ had zich voorgenomen om zich niet uit de tent te laten lokken door de tegenstander uit het land dat het Nederland zo vaak moeilijk maakt in knock-outwedstrijden op het scherpst van snede. Maar vlak voor rust sloeg toch nog even de vlam in de pan en kregen Sam Beukema en Milos Kerkez gele kaart voor een opstootje en een ferme tackle. Daar bleef het bij voor de verder tandeloze Portugezen die vooral in de tweede helft niks meer hadden in te brengen.

AZ, dat het donderdagavond nog steeds zonder Jesper Karlsson en nu ook zonder de pas aangetrokken Riechedly Bazoer moest doen, verzuimde het duel in de tweede helft eerder te beslissen. Een inzet van Tijjani Reijnders werd van de lijn gehaald. Een fikse blunder van Gil Vicente-keeper Andrew werd niet afgestraft door Vangelis Pavlidis waarna invaller Mayckel Lahdo, toch nog spits Pavlidis en Mees de Wit de uitgangspositie nog fraaier maakte.

Volledig scherm Spits Vangelis Pavlidis maakte na een gemiste kans tóch zijn doelpunt. © ANP

AZ moet het karwei volgende week donderdag in Portugal zonder veel moeite simpel kunnen klaren. Daar verschijnt het dan geheel uitgerust aan de aftrap want de eredivisiewedstrijd tegen NEC is speciaal voor het duel verplaatst. Gil Vicente werkt maandag nog een wedstrijd af.

