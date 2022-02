AZ kan met winst bij Go Ahead Eagles aansluiting houden met de top

Knotsgek duel met zeven goals: PEC Zwolle neemt afscheid van laatste plek na winst op SC Cambuur

Het knotsgekke duel tussen SC Cambuur en PEC Zwolle is na zo'n honderd minuten speeltijd geëindigd in een 3-4 overwinning voor de uitploeg. PEC Zwolle heeft nu tien punten in de laatste vier wedstrijden gepakt en heeft daarmee de achttiende plek verlaten.

12 februari