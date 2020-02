AZ kan topperrecord evenaren, Haags kwartiertje het best tegen Heracles

Statistieken speelronde 25Met behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen Willem II en FC Groningen, ondanks het coronavirus, speelronde 25 in de eredivisie af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

Willem II - FC Groningen (vanavond, 20.00 uur)

• Willem II won van geen team vaker in de eredivisie dan van FC Groningen (23 keer, gelijk met Sparta), maar verloor de twee meest recente duels met de Groningers.

• Exclusief strafschoppen kreeg FC Groningen in de laatste vier competitiewedstrijden slechts drie schoten op doel tegen van binnen de zestien; twee daarvan leverden echter wel een tegendoelpunt op.

• Daishawn Redan was in 205 speelminuten voor FC Groningen pas twee keer bij een doelpoging betrokken (1 schot, 1 kans gecreëerd), terwijl de Groningers in de tijd dat de spits binnen de lijnen stond in totaal tot 26 schoten kwamen.

Volledig scherm Opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD

ADO Den Haag - Heracles (zaterdag, 18.30 uur)

• Eredivisiewedstrijden tussen ADO Den Haag en Heracles Almelo werden vaker op kunstgras gespeeld dan elke andere ontmoeting (20 keer).

• Zeven van de laatste twaalf thuisgoals van ADO tegen Heracles in de competitie vielen in het laatste kwartier van de wedstrijd.

• Topscorer Cyriel Dessers treft in ADO Den Haag zijn favoriete tegenstander in de eredivisie: in 265 speelminuten was de spits goed voor vijf goals en een assist tegen de Hofstedelingen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO © AD

PEC Zwolle - Vitesse (zaterdag, 19.45 uur)

• Vitesse heeft een hoger winstpercentage tegen PEC Zwolle dan tegen elk ander huidig team in de competitie (61% - 14 zeges in 23 ontmoetingen).

• Vitesse kwam niet tot scoren in de laatste twee uitduels. De Arnhemmers kunnen voor het eerst sinds november 2009 in drie opeenvolgende competitiewedstrijden buitenshuis zonder doelpunt blijven.

• PEC staat op 22 punten uit 24 duels dit seizoen. Van de twintig teams die in de laatste vijf seizoenen minder dan 25 punten hadden na 25 speelronden eindigden er veertien op de zestiende plaats of lager.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD

VVV - Fortuna Sittard (zaterdag, 19.45 uur)

• De laatste zeven onderlinge duels tussen VVV en Fortuna Sittard in alle competities leverden 29 doelpunten op, gemiddeld 4,1 per ontmoeting.

• VVV is uiterst effectief: de Limburgers kwamen in de laatste 315 speelminuten in de eredivisie tot slechts vijf schoten op doel, vier van die doelpogingen leverden echter wel een doelpunt op.

• Fortuna Sittard wist geen van de laatste 21 competitiewedstrijden buitenshuis winnend af te sluiten (G3, V18), slechts éénmaal moesten de Limburgers meer opeenvolgende uitduels wachten op een overzege (22 in 1984).

Volledig scherm Vermoedelijke opstellinf Fortuna. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD

FC Twente - SC Heerenveen (zaterdag, 20.45 uur)

• Heerenveen wist geen van hun laatste acht eredivisieduels te winnen (G3, V5). Over deze periode pakte geen ploeg zo weinig punten als de Friezen (3).

• FC Twente kreeg als enige ploeg in 2020 nog geen thuisdoelpunt tegen (3 duels), maar ontmoet met Heerenveen de club met de één-na-meeste uitgoals dit seizoen (21, net als PSV), na Ajax (25).

• Van alle keepers die dit seizoen in actie kwamen heeft alleen Rody de Boer (40%) een lager reddingspercentage dan Filip Bednarek (44% - 7 reddingen uit 16 schoten op doel tegen).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

RKC - FC Utrecht (zondag, 12.15 uur)

• RKC won de laatste twee eredivisieduels met FC Utrecht, in de twintig ontmoetingen daarvoor met de Utrechters op het hoogste niveau won de club ook twee keer (G2, V16).

• In de laatste vier wedstrijden wist RKC telkens niet te scoren, als dit tegen FC Utrecht weer niet lukt evenaren de Waalwijkers het negatieve clubrecord uit 1989 (5 op rij).

• Jeroen Zoet hield in zijn loopbaan alleen tegen zijn voormalige clubs RKC (2 duels) en PSV (4 duels) nog niet de nul.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

PSV - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

• PSV won vijftien en verloor zes van de laatste 25 thuisduels met Feyenoord in de competitie; bij vijf van de zes nederlagen was Ernest Faber speler (4 keer) of trainer (1 keer) van de Eindhovenaren.

• PSV pakte dit seizoen minder punten in onderlinge duels tussen de huidige top-5 dan de overige vier teams (4) en kreeg in deze wedstrijden ook de meeste goals tegen (11).

• Van alle huidige eredivisiespelers die dit seizoen minimaal honderd minuten in actie kwamen, noteert niemand zoveel schoten op doel per negentig minuten als Robert Bozeník (3,5 - 5 in 142 minuten).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD

Sparta - FC Emmen (zondag, 16.45 uur)

• Emmen won de meest recente uitwedstrijd tegen Sparta: op 20 mei 2018 werd promotie naar de eredivisie veiliggesteld op Het Kasteel tegen de Rotterdammers in de play-offs (1-3)

• Sparta hield dit seizoen zes keer de nul in de competitie, het laatste seizoen op het hoogste niveau met meer clean sheets van de Spangenaren was 2008/09 (toen acht).

• FC Emmen raakte in 2020 al vijf keer paal of lat, alleen Sparta schoot dit kalenderjaar vaker op de paal of lat in de eredivisie (7 keer).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

Ajax - AZ (zondag, 20.00 uur)

• AZ won de laatste vier eredivisieduels met een team uit de traditionele top-3; het recordaantal zeges op rij is vijf en staat op naam van Ajax (in 1989 en 1995) en Sparta (in 1963).

• Ajax verloor in eigen huis maar twee keer van AZ in de eredivisie (W33, G6) en kwam in de 41 thuisduels met de Alkmaarders 126 keer tot scoren, gemiddeld 3,1 per ontmoeting.

• Alleen Ajax (73) kreeg dit seizoen minder schoten op doel tegen dan AZ (74), terwijl de Alkmaarders de ploeg zijn met de minste tegentreffers dit seizoen (17, gevolgd door Ajax met 20).